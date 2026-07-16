Andrea Tarozzi, vice di Stefano Pioli alla Fiorentina, ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport per parlare della sua nuova esperienza al Bologna con Domenico Tedesco:
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VIOLA NEWS altre news ex viola Bologna, Tarozzi: “Ho chiamato subito Pioli. È stato un signore a darmi l’ok”
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Bologna, Tarozzi: “Ho chiamato subito Pioli. È stato un signore a darmi l’ok”
L'ex vice di Stefano Pioli, Andrea Tarozzi, parla della sua nuova esperienza al Bologna con Domenico Tedesco
Da un mese ho sempre il sorriso. Sono felice a livelli esponenziali. Ho subito pensato di chiamare Stefano Pioli, a cui ero legato anche professionalmente oltre che affettivamente, perché avevo iniziato un percorso con lui. Gli ho spiegato che questa proposta mi aveva un po’ scombussolato, ovviamente, e lui è stato, come sempre, un signore nel dirmi che capiva che per me era un’opportunità fantastica. E mi ha dato il via libera.
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