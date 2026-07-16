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Corriere dello Sport

Bologna, Tarozzi: “Ho chiamato subito Pioli. È stato un signore a darmi l’ok”

Bologna, Tarozzi: “Ho chiamato subito Pioli. È stato un signore a darmi l’ok” - immagine 1
L'ex vice di Stefano Pioli, Andrea Tarozzi, parla della sua nuova esperienza al Bologna con Domenico Tedesco
Redazione VN

Andrea Tarozzi, vice di Stefano Pioli alla Fiorentina, ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport per parlare della sua nuova esperienza al Bologna con Domenico Tedesco:

Da un mese ho sempre il sorriso. Sono felice a livelli esponenziali. Ho subito pensato di chiamare Stefano Pioli, a cui ero legato anche professionalmente oltre che affettivamente, perché avevo iniziato un percorso con lui. Gli ho spiegato che questa proposta mi aveva un po’ scombussolato, ovviamente, e lui è stato, come sempre, un signore nel dirmi che capiva che per me era un’opportunità fantastica. E mi ha dato il via libera.

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