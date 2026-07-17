Napoli, tegola Buongiorno: “Salta il ritiro. Si valuta operazione al ginocchio”

Brutte notizie per il Napoli e per Alessandro Buongiorno . Attraverso una nota ufficiale, il club azzurro ha comunicato che il difensore non prenderà parte al ritiro precampionato a causa di un problema al ginocchio emerso dagli esami diagnostici programmati nei giorni scorsi.

Gli accertamenti hanno infatti evidenziato la necessità di un consulto specialistico per valutare l'eventuale ricorso a un intervento chirurgico. Una situazione che sarà chiarita nelle prossime ore e che rischia di tenere Buongiorno lontano dal campo per un periodo importante, costringendo il Napoli a monitorare attentamente le sue condizioni in vista dell'inizio della nuova stagione.