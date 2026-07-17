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Napoli, tegola Buongiorno: “Salta il ritiro. Si valuta operazione al ginocchio”

alessandro buongiorno
Il Napoli perde Alessandro Buongiorno per il ritiro precampionato. Gli esami al ginocchio aprono all'ipotesi di un intervento chirurgico.
Redazione VN

Brutte notizie per il Napoli e per Alessandro Buongiorno. Attraverso una nota ufficiale, il club azzurro ha comunicato che il difensore non prenderà parte al ritiro precampionato a causa di un problema al ginocchio emerso dagli esami diagnostici programmati nei giorni scorsi.

Gli accertamenti hanno infatti evidenziato la necessità di un consulto specialistico per valutare l'eventuale ricorso a un intervento chirurgico. Una situazione che sarà chiarita nelle prossime ore e che rischia di tenere Buongiorno lontano dal campo per un periodo importante, costringendo il Napoli a monitorare attentamente le sue condizioni in vista dell'inizio della nuova stagione.

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