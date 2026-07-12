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Graziani su Palladino: “Ne ho sempre sentito parlare bene. Anche Cataldi conferma”

Cataldi
Ciccio Graziani si è espresso sul lavoro di Raffaele Palladino e sul motivo per cui è senza panchina
Redazione VN

Ciccio Graziani, ai microfoni di Radio Sportiva, si è espresso sul lavoro dell'ex viola Raffaele Palladino e sul motivo per cui non trova stabilità in una squadra:

Qualche giorno fa ho parlato con Cataldi che l'ha avuto alla Fiorentina e mi ha detto che è molto bravo. Io credo che dopo l'esperienza di Firenze, arrivando a Bergamo all'Atalanta e portandola dove è arrivata, ha fatto un ottimo lavoro. Ma non l'hanno tenuto. Di Palladino ne ho sempre sentito parlare bene. Poi perché non trovi continuità con una squadra non lo so. A Firenze è voluto venire via, non so quali sono le sue esigenze.

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