Ultimatum dell’Udinese a Zaniolo: se non va in ritiro sarà messo fuori rosa

Il caso Nicolò Zaniolo continua a tenere banco. Il numero 10 bianconero è ancora a Forte dei Marmi in attesa di sviluppi sul suo futuro, dopo che la trattativa per il rinnovo si è complicata. Alla base dello stallo ci sarebbe il malcontento del giocatore, deluso dalle modifiche a un accordo che riteneva ormai definito. L'Udinese resta ferma sulla propria posizione, ma il direttore generale Franco Collavino ha confermato che il dialogo tra le parti è ancora aperto.