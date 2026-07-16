Il caso Nicolò Zaniolo continua a tenere banco. Il numero 10 bianconero è ancora a Forte dei Marmi in attesa di sviluppi sul suo futuro, dopo che la trattativa per il rinnovo si è complicata. Alla base dello stallo ci sarebbe il malcontento del giocatore, deluso dalle modifiche a un accordo che riteneva ormai definito. L'Udinese resta ferma sulla propria posizione, ma il direttore generale Franco Collavino ha confermato che il dialogo tra le parti è ancora aperto.
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Ultimatum dell’Udinese a Zaniolo: se non va in ritiro sarà messo fuori rosa
In casa Udinese tiene banco la situazione in merito a Nicolò Zaniolo
Intanto il tempo stringe. Zaniolo, attualmente coperto da un certificato medico, dovrebbe unirsi alla squadra per il ritiro di Lienz il 22 luglio. In caso di mancata presentazione, potrebbe finire fuori rosa. L'agente Claudio Vigorelli continua a lavorare per trovare una soluzione, mentre al momento non risultano offerte concrete da altri club.
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