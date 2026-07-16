Lutto Micah Richards: apprende della morte del padre poco prima della diretta

"Poco prima di andare in onda oggi ho ricevuto la terribile notizia della morte di mio padre Lincoln. La sua scomparsa è stata improvvisa e ci ha lasciati troppo presto. Era il mio più grande tifoso. Non si è praticamente mai perso una mia partita. Quando ero bambino mi accompagnava ovunque avessi bisogno di andare ed è stato il genitore più orgoglioso possibile durante tutta la mia carriera professionistica. Era davvero raro che non fosse al mio fianco. So quanto guardare le partite dell’Inghilterra al Mondiale significhi per tante persone e come queste esperienze riescano a unire le famiglie attraverso le generazioni. So anche che mio padre, da orgoglioso uomo dello Yorkshire vecchio stampo, avrebbe voluto che lo spettacolo andasse avanti. E così è stato. Oggi il mio pensiero va ai miei fratelli, alle mie sorelle e a tutta la mia famiglia mentre ricordiamo mio padre Lincoln, il mio eroe e la mia fonte di ispirazione".