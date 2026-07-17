Dopo un supplemento di visite mediche eseguite a Villa Stuart in settimana, il Cagliari ha deciso di non tesserare Andrea Belotti. L'ex attaccante viola (sei mesi in prestito nel 2024) si era infortunato lo scorso 27 settembre 2025 al ginocchio, procurandosi la lesione del legamento crociato, ed era tornato a disposizione di Pisacane il 4 aprile contro il Sassuolo, giocando solamente qualche spezzone di partita nel finale di stagione.
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Ex viola, il Cagliari rinuncia a Belotti: “A malincuore dobbiamo rinunciare”
L'ex viola Andrea Belotti, dopo l'infortunio al crociato, non ha superato le visite mediche supplementari chieste dal Cagliari
"Belotti si è fatto apprezzare molto dal punto di vista umano, ma è stato sfortunato dal punto di vista tecnico" ha detto il ds Accardi a Sky Sport. "La volontà era quella di ripartire da lui e concedergli questa opportunità, ma purtroppo dopo visite approfondite i tempi si sono del tutto allungati e abbiamo pensato che non fosse opportuno continuare. A malincuore, perché teniamo al ragazzo, abbiamo fatto questa scelta per il bene del Cagliari".
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