Ex viola, il Cagliari rinuncia a Belotti: “A malincuore dobbiamo rinunciare”

Dopo un supplemento di visite mediche eseguite a Villa Stuart in settimana, il Cagliari ha deciso di non tesserare Andrea Belotti . L'ex attaccante viola (sei mesi in prestito nel 2024) si era infortunato lo scorso 27 settembre 2025 al ginocchio, procurandosi la lesione del legamento crociato, ed era tornato a disposizione di Pisacane il 4 aprile contro il Sassuolo, giocando solamente qualche spezzone di partita nel finale di stagione.

"Belotti si è fatto apprezzare molto dal punto di vista umano, ma è stato sfortunato dal punto di vista tecnico" ha detto il ds Accardi a Sky Sport. "La volontà era quella di ripartire da lui e concedergli questa opportunità, ma purtroppo dopo visite approfondite i tempi si sono del tutto allungati e abbiamo pensato che non fosse opportuno continuare. A malincuore, perché teniamo al ragazzo, abbiamo fatto questa scelta per il bene del Cagliari".