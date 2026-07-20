Gabriele Giusto, difensore centrale 2008 della Fiorentina, saluta il club gigliato. Il giovane viola, infatti, è pronto ad approdare a titolo definitivo alla Virtus Entella. Giusto farà parte, dunque, della rosa dei liguri dispuntando il prossimo campionato di Serie B.
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VN – Un difensore viola 2008 ceduto a titolo definitivo all’Entella
Gabriele Giusto, difensore 2008 della Fiorentina, saluta il club gigliato. Il giovane viola è pronto ad approdare alla Virtus Entella.
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