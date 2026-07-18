Amir Richardson è sempre più vicino a lasciare la Fiorentina. Nei giorni scorsi dalla Francia era emersa la possibilità di un ritorno in Ligue 1 per il centrocampista classe 2002, finito ormai ai margini del progetto viola. Secondo quanto riportato da Le Parisien, il Le Havre aveva individuato nel marocchino il rinforzo ideale per il centrocampo e aveva avviato i contatti sulla base di un prestito con diritto di riscatto.
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Richardson, ritorno alle origini? Sportmediaset: “E’ fatta col Le Havre”
Richardson ritorno alle origini? Secondo Sportmediaset il giocatore è ormai prossimo al ritorno in Francia con le Havre
Ora la trattativa sembra essere arrivata alla fumata bianca. Secondo quanto riferito dal giornalista di SportMediaset Orazio Accomando, infatti, Fiorentina e Le Havre avrebbero raggiunto l'accordo definitivo per il trasferimento in prestito del giocatore. Per Richardson si tratterebbe di un ritorno alle origini, visto che proprio con il club francese ha mosso i primi passi nel calcio professionistico.
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