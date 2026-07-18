Richardson, ritorno alle origini? Sportmediaset: “E’ fatta col Le Havre”

Amir Richardson è sempre più vicino a lasciare la Fiorentina. Nei giorni scorsi dalla Francia era emersa la possibilità di un ritorno in Ligue 1 per il centrocampista classe 2002, finito ormai ai margini del progetto viola. Secondo quanto riportato da Le Parisien, il Le Havre aveva individuato nel marocchino il rinforzo ideale per il centrocampo e aveva avviato i contatti sulla base di un prestito con diritto di riscatto.