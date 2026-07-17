Ufficiale, arriva il primo contratto da professionista per Croci: il comunicato

La Fiorentina continua a investire sul proprio settore giovanile e mette al sicuro uno dei prospetti più interessanti della cantera viola. Il club ha infatti annunciato che Federico Croci, attaccante classe 2010, ha firmato il suo primo contratto da professionista, legandosi alla società gigliata fino al 30 giugno 2029 come VN vi aveva anticipato in data 2 luglio.