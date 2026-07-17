La Fiorentina continua a investire sul proprio settore giovanile e mette al sicuro uno dei prospetti più interessanti della cantera viola. Il club ha infatti annunciato che Federico Croci, attaccante classe 2010, ha firmato il suo primo contratto da professionista, legandosi alla società gigliata fino al 30 giugno 2029 come VN vi aveva anticipato in data 2 luglio.
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Ufficiale, arriva il primo contratto da professionista per Croci: il comunicato
Il primo contratto da professionista per il giovane classe 2010
Un segnale importante da parte della Fiorentina, che conferma la grande fiducia nelle qualità del giovane talento. Croci è considerato uno dei profili più promettenti del vivaio viola e, con questa firma, il club punta a valorizzarne ulteriormente il percorso di crescita, nella speranza di vederlo un giorno protagonista anche con la prima squadra.
Il comunicato—
"ACF Fiorentina comunica che il calciatore Federico Croci (classe 2010) ha firmato il suo primo contratto da professionista che lo legherà al Club Viola fino al 30 giugno 2029".
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