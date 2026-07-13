Romano: “Arokodare è fuori squadra ai Wolves, la Fiorentina ci prova”

La Fiorentina lavora anche per il reparto offensivo. Come riporta Fabrizio Romano, i viola stanno seguendo Tolu Arokodare, attaccante nigeriano del Wolverhampton. Arrivato dal Genk la scorsa estate, non ha convinto al Molineaux, e per questo è fuori dal progetto. I Wolves non lo hanno convocato per il ritiro, ed hanno già acquistato Raul Jimenez in avanti.