La Fiorentina lavora anche per il reparto offensivo. Come riporta Fabrizio Romano, i viola stanno seguendo Tolu Arokodare, attaccante nigeriano del Wolverhampton. Arrivato dal Genk la scorsa estate, non ha convinto al Molineaux, e per questo è fuori dal progetto. I Wolves non lo hanno convocato per il ritiro, ed hanno già acquistato Raul Jimenez in avanti.
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Romano: “Arokodare è fuori squadra ai Wolves, la Fiorentina ci prova”
La Fiorentina continua a seguire Arokodare, gigante nigeriano del Wolverhampton
La prima offerta viola è stata respinta. Ma la Fiorentina è ancora interessata, così come altri club. Il Trabzonspor in particolare vorrebbe portare il ragazzo in Turchia.
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