Atta il piano b di Manzambi: ma alla fine il Newcastle è rimasto all’asciutto

Johan Manzambi ha scelto l'Aston Villa. Il Newcastle rimane all'asciutto, sia con lui, che con Atta

Per il Newcastle questa è un'estate rovente. I Magpies sono in piena rivoluzione, avendo detto addio a Gordon e Tonali, con Bruno Guimaraes che si avvicina all'Arsenal. La dirigenza bianconera deve così rinforzare il centrocampo di Howe. Uno degli obiettivi era Arthur Atta, un ambizioso piano b, dato che Johan Manzambi rappresentava il target numero 1.