Per il Newcastle questa è un'estate rovente. I Magpies sono in piena rivoluzione, avendo detto addio a Gordon e Tonali, con Bruno Guimaraes che si avvicina all'Arsenal. La dirigenza bianconera deve così rinforzare il centrocampo di Howe. Uno degli obiettivi era Arthur Atta, un ambizioso piano b, dato che Johan Manzambi rappresentava il target numero 1.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS calciomercato news calciomercato Atta il piano b di Manzambi: ma alla fine il Newcastle è rimasto all’asciutto
calciomercato
Atta il piano b di Manzambi: ma alla fine il Newcastle è rimasto all’asciutto
Johan Manzambi ha scelto l'Aston Villa. Il Newcastle rimane all'asciutto, sia con lui, che con Atta
L'affare con il Friburgo era concluso, ma mancava il sì dello svizzero. Manzambi ha disputato una super stagione, ed un Mondiale ad altissimo livello. Alla fine però il giocatore ha scelto l'Aston Villa, lasciando di sasso il Newcastle. E così nel nord dell'Inghilterra si devono leccare le ferite, e cercare un nuovo centrocampista, evitando di pensare a Manzambi o Atta.
© RIPRODUZIONE RISERVATA