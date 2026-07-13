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TMW: “La Fiorentina ci ha provato per Celik. Ma la sua volontà è un’altra”

TMW: “La Fiorentina ci ha provato per Celik. Ma la sua volontà è un’altra” - immagine 1
Tentativo in extremis per Celik, ma il turco ha già deciso il proprio futuro
Redazione VN

La Roma in queste ore è alle prese con i rinnovi di contratto. I giallorossi sono riusciti a prolungare il contratto di Paulo Dybala, e vorrebbero fare lo stesso con quello di Celik. Attualmente l'ex Lille è svincolato, e per questo la Fiorentina ci ha provato. Come riporta Tuttomercatoweb.com, i viola si sono inseriti, ma senza successo. Celik infatti rispetterà la parola data alla Roma, rinnovando per altri 3 anni, a più di due milioni a stagione.

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