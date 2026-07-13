TMW: “La Fiorentina ci ha provato per Celik. Ma la sua volontà è un’altra”

La Roma in queste ore è alle prese con i rinnovi di contratto. I giallorossi sono riusciti a prolungare il contratto di Paulo Dybala, e vorrebbero fare lo stesso con quello di Celik. Attualmente l'ex Lille è svincolato, e per questo la Fiorentina ci ha provato. Come riporta Tuttomercatoweb.com, i viola si sono inseriti, ma senza successo. Celik infatti rispetterà la parola data alla Roma, rinnovando per altri 3 anni, a più di due milioni a stagione.