L’ex obiettivo Traorè torna in Italia: è fatta con il Genoa

Hamed Junior Traorè è stato vicino alla Fiorentina varie volte negli ultimi anni. Alla fine non se ne è mai fatto niente per i più disparati motivi. Il classe 2000 era al Marsiglia, dove però lo spazio era poco. Adesso è il Genoa a scommettere sul talento ex Sassuolo, come scrive Calciomercato.com. Traorè arriverà con la formula del prestito con diritto di riscatto, fissato a 9 milioni. Un jolly per Daniele De Rossi.