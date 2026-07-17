Pedullà: “Fortini, il Torino spinge: spunta anche un club dall’estero”

Il futuro di Niccolò Fortini continua a essere uno dei temi più caldi del mercato. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, il Torino è pronto a migliorare la propria offerta (5 milioni la prima) per cercare di convincere la Fiorentina a lasciar partire il giovane esterno. I granata vogliono accelerare e sono intenzionati a presentare una proposta più importante rispetto a quella formulata nelle scorse settimane.