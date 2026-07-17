Il futuro di Niccolò Fortini continua a essere uno dei temi più caldi del mercato. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, il Torino è pronto a migliorare la propria offerta (5 milioni la prima) per cercare di convincere la Fiorentina a lasciar partire il giovane esterno. I granata vogliono accelerare e sono intenzionati a presentare una proposta più importante rispetto a quella formulata nelle scorse settimane.
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Pedullà: “Fortini, il Torino spinge: spunta anche un club dall’estero”
Il Torino prepara un rilancio per Fortini. Sul giovane della Fiorentina resta vigile anche il Napoli, mentre c'è l'interesse di un altro club estero.
Su Fortini, però, resta vivo anche l'interesse del Napoli, che lo ha inserito nella propria lista insieme a Costantino Favasuli. Al momento il club azzurro non può operare in entrata, ma continua a seguire con attenzione l'evolversi della situazione. Inoltre, sul talento viola si registra anche l'interesse di un altro club straniero, pronto a inserirsi nella corsa qualora si aprissero i margini per un trasferimento. Una situazione destinata a svilupparsi nei prossimi giorni.
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