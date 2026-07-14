Si accende il mercato intorno a Luis Balbo. L'esterno venezuelano, in ritiro agli ordini di Grosso e, complice l'esclusione di Gosens e l'infortunio di Parisi, a tutti gli effetti il terzino sinistro titolare della Fiorentina, raccoglie consensi.
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Balbo, spunta una pretendente anche in Austria
Il nazionale venezuelano attira interessi
Oltre al Pescara, sul classe 2006 c'è l'interessamento degli austriaci dello Sturm Graz.
Ecco quanto riporta César Luis Merlo, uno dei principali esperti di mercato in Sudamerica:
Luis Balbo, terzino sinistro della nazionale venezuelana e della Fiorentina, è corteggiato dallo Sturm Graz. Il club austriaco ha fatto un'offerta di prestito per un anno con opzione di acquisto.
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