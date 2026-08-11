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L'ufficializzazione dei numeri di maglia da parte della Fiorentina ha permesso di scoprire anche quali casacche indosseranno gli otto nuovi arrivati dal mercato. C'era grande curiosità attorno alle decisioni dei volti nuovi a disposizione del club gigliato, che spaziano tra scelte di reparto tradizionali e numeri di maglia più alti e particolari.

La difesa si veste a nuovo

In retroguardia, il colpo principale per la difesa, Radu Dragusin, ha scelto un classico per il ruolo di centrale prendendosi la maglia numero 3. C'è poi Alex Jimenez che ha optato per il 20, Joao Mario vestirà la maglia numero 17, mentre il giovane Victor Valdepenas scenderà in campo con il 21. A completare il pacchetto arretrato dei nuovi c'è Viery, che indosserà il numero 33.

I volti nuovi a centrocampo e in attacco

In mezzo al campo si registrano due innesti: Arthur Atta ha scelto la casacca numero 14 mentre il giovane Christ Inao Oulai ha preferito il 42. Infine, riflettori puntati sul reparto offensivo dove la nuova scommessa dal grande talento, Franco Mastantuono, indosserà la maglia numero 30, che è stata di Luca Toni.