"Non c'è mai stata una vera trattativa, ma soltanto un forte apprezzamento"

Redazione VN
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Carlalberto Ludi, ds del Como, ha parlato a Radio Rai. Ecco le sue parole sull'interesse per Moise Kean:

Su Moise Kean posso dire che il Como, nella passata stagione, ha fatto un investimento significativo su Alvaro Morata, un giocatore e un campione straordinario sul quale è giusto continuare a puntare. È comprensibile che siano circolate tante voci su Moise, considerando che parliamo di un attaccante di altissimo livello, probabilmente uno dei migliori talenti emersi negli ultimi anni nel panorama calcistico italiano. Tuttavia, non c'è mai stata una vera trattativa, ma soltanto un forte apprezzamento da parte nostra per le qualità e le potenzialità del giocatore.
Moise Kean

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