Gli Azzurrini scendono in campo allo stadio The Oval di Caernarfon per affrontare la Serbia nella prima giornata del Girone B. Si tratta di un debutto fondamentale per indirizzare subito la classifica del raggruppamento e ipotecare la qualificazione alla fase a eliminazione diretta. Se segui da vicino le vicende legate ai colori viola, questa partita riserva un interesse particolare per la presenza dal primo minuto dei figli di due storici ex calciatori della Fiorentina, Natali e Comotto.
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VIOLA NEWS nazionali Europei U19, Italia-Serbia 2-0: rivivi qui le emozioni del match
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Europei U19, Italia-Serbia 2-0: rivivi qui le emozioni del match
Inizia oggi il cammino della Nazionale Under 19 di Alberto Bollini nella fase finale degli Europei in Galles
Le scelte ufficiali—
ITALIA (4-3-3): Pessina; Nardin, Natali, Verde, Cocchi; Liberali, Sala, Comotto; Coletta, Iddrissou, Mosconi. CT Bollini.
SERBIA (4-3-3): Carapic; Stojkovic, Hadzimujovic, Simic, S. Petrovic; Novicic, Makevic, Milosavljevic; B. Kostic, Damjanovic, Ciric. CT Petric.
Come seguire la diretta della partita—
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