Italia-Grecia, i voti viola: Comuzzo super da 7, giudizi contrastanti su Cher Ndour

L'Italia di Baldini vince ancora: Comuzzo e Ndour partono di nuovo titolari contro la Grecia. Ecco i voti e i giudizi sui due viola

Redazione VN 8 giugno 2026 (modifica il 8 giugno 2026 | 12:47)

Nuovo successo per 1-0 dell'Italia sperimentale guidata dal Ct ad interim Silvio Baldini che, dopo la vittoria in Lussemburgo, concede il bis anche a Creta contro la Grecia nel segno del solito Pio Esposito. Una serata che sorride particolarmente anche alla Fiorentina, dato che il commissario tecnico ha schierato nuovamente dal primo minuto sia Pietro Comuzzo che Cher Ndour, entrambi protagonisti di prestazioni complessivamente molto positive e finiti sotto la lente d'ingrandimento dei principali quotidiani sportivi.

I voti dei viola — Per la Gazzetta dello Sport, il difensore classe 2005 Comuzzo merita un rotondo 7 in pagella, evidenziando una crescita costante e definendo la sua prova come una "buona seconda", macchiata purtroppo solo da un problema alla caviglia che lo ha costretto a uscire a inizio ripresa. Un problema che per Tuttosport, che lo valuta da 6.5 sottolineando come abbia retto senza troppe ansie l'urto con Douvikas, parrebbe invece legato al polpaccio. Giudizio positivo anche da parte di Sky Sport (voto 6.5), che rimarca come la conferma da titolare in azzurro restituisca al centrale un po' di quell'autostima smarrita nelle ultime due stagioni a Firenze, definendo il suo apporto "efficace" e lodando anche un lancio calibrato per innescare la cavalcata di Ekhator.

Più contrastanti, invece, i giudizi su Cher Ndour. Per Sky Sport la prestazione del centrocampista classe 2004 è da 6.5: una mezzala di governo "umile", preziosa per dare corpo all'equilibrio e sostanza al palleggio. Stesso voto (6.5) anche per la Gazzetta dello Sport, la quale sottolinea però come il giocatore a volte si fidi troppo della propria fisicità finendo per perdersi, mentre dovrebbe puntare maggiormente sulla sua ottima tecnica. Di parere opposto Tuttosport, che boccia Ndour con un 5.5 spiegando che il calciatore è riuscito a restare a galla solo grazie alla forza fisica, finendo per incidere troppo poco nel corso del match.