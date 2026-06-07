Così Cher Ndour, centrocampista della Fiorentina, ai microfoni di Rai Sport dopo la vittoria dell'Italia sulla Grecia:
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VIOLA NEWS nazionali Ndour: “La maglia della Nazionale maggiore un sogno. Baldini ancora c.t.? Perché no”
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Ndour: “La maglia della Nazionale maggiore un sogno. Baldini ancora c.t.? Perché no”
Cher Ndour ha realizzato uno dei suoi sogni da calciatore: vestire la maglia dell'Italia. E applaude il lavoro di Silvio Baldini
Ci tenevamo tantissimo a far bene, è per questo che alla fine, dopo la sofferenza degli ultimi minuti, abbiamo festeggiato la vittoria. Siamo come una famiglia in cui tutti ci aiutiamo e siamo felici di queste due vittorie. Abbiamo giocato bene, certo l'espulsione ci ha un po' complicato la vita ma in modo compatto abbiamo portato a casa la vittoria. Ci muoviamo come una squadra di club? Vero, è un aspetto fondamentale, il mister ci chiede questo e sappiamo come dobbiamo comportarci in campo. Per tutti noi è stato un sogno realizzato vestire la maglia della Nazionale maggiore, dispiace per il momento che sta attraversando il nostro calcio, volevamo farci trovare pronti. Se resta Baldini come c.t.? Non sta a me dirlo, posso solo parlare bene del mister, sia come uomo che come allenatore, basti vedere i risultati ottenuti in carriere e sulla panchina dell'U21.
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