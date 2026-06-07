Eriksen, un nuovo collasso in campo: sospesa Danimarca-Ucraina, ma sta bene

Nuovo malore per Christian Eriksen. Durante l'amichevole tra Danimarca e Ucraina, il centrocampista danese è collassato dopo essersi portato una mano al petto. La Nazionale danese ha poi rassicurato sulle sue condizioni: "Christian Eriksen è cosciente e, date le circostanze, sta bene. La partita è stata sospesa".