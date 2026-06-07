Nuovo malore per Christian Eriksen. Durante l'amichevole tra Danimarca e Ucraina, il centrocampista danese è collassato dopo essersi portato una mano al petto. La Nazionale danese ha poi rassicurato sulle sue condizioni: "Christian Eriksen è cosciente e, date le circostanze, sta bene. La partita è stata sospesa".
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Eriksen, un nuovo collasso in campo: sospesa Danimarca-Ucraina, ma sta bene
Il centrocampista Christian Eriksen è collassato in campo durante l'amichevole della sua Nazionale, ma si è ripreso poco dopo
Il giocatore ex Inter aveva già accusato un grave problema durante Danimarca-Finlandia agli Europei 2021, crollando improvvisamente al suolo a causa di un arresto cardiaco. Fu rianimato sul terreno di gioco con massaggio cardiaco e defibrillatore, per poi essere trasportato in ospedale, dove si riprese. In seguito gli fu impiantato un defibrillatore sottocutaneo che gli ha permesso di tornare a giocare.
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