Dopo la vittoria di misura in casa del Lussemburgo, l'Italia di Silvio Bandini, c.t. pro tempore, affronta in occasione dell'ultima amichevole prima dell'estate la Grecia guidata dal serbo Ivan Jovanovic. Come già successo martedì, spazio ad una formazione giovane, guidata da capitan Donnarumma e da Pio Esposito in attacco, ma anche dal viola Cher Ndour, confermato con la 10 a centrocampo. In campo dal 1' anche il centrale viola Pietro Comuzzo.
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VIOLA NEWS live Grecia-Italia 0-0 LIVE: Ndour e Comuzzo ancora titolari, in attacco Esposito
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Grecia-Italia 0-0 LIVE: Ndour e Comuzzo ancora titolari, in attacco Esposito
Cher Ndour e Pietro Comuzzo confermati titolari da Silvio Baldini: i due sono colonne insostituibili della sua U21
GRECIA (3-4-2-1): Vlachodimos; Hatzidiakos, Koulierakis, Retsos; Kyriakopoulos, Vagiannidis, Mouzakitis, Triantis; Tzolis, Masouras; Douvikas. All. Jovanovic.
ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Ahanor, Comuzzo, Chiarodia, Bartesaghi; Pisilli, Lipani, Ndour; Koleosho, P.Esposito, Ekhator. All. Baldini.
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