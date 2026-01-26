Buonasera a tutti i lettori di ViolaNews. Oggi, in piazza del Duomo a Firenze, si terrà la Santa Messa per dare l’ultimo saluto a Rocco Commisso. Per chi non potrà essere presente, sarà possibile seguire tutti gli avvenimenti, gli interventi e i momenti più significativi attraverso questa diretta testuale, che fungerà da riassunto completo della giornata:
live
Diretta testuale della Santa Messa per Rocco: arrivati Joseph e Ferrari
La cronaca—
In aggiornamento...
17:17 - Dario Dainelli, ex difensore della Fiorentina ha voluto ricordare Rocco Commisso (QUESTE LE SUE PAROLE)
17:14 - Arrivati in Duomo anche tutte le squadre del settore giovanile viola e la squadra femminile
17:01 - Borja Valero, ex centrocampista della Fiorentina, arrivato da poco (QUI LE SUE PAROLE)
16:59 - Arrivate anche le sorelle di Rocco Commisso Italia e Raffaelina in Piazza del Duomo a Firenze per la Santa Messa
16:55- Ecco anche Catherine, moglie di Rocco, accompagnata da Alessandro Ferrari all'interno della Chiesa di Santa Maria del Fiore
Arrivano in chiesa anche Joseph Commisso, figlio di Rocco, e Alessandro Ferrari, direttore generale della Fiorentina, accolti da un clima di grande rispetto
Inizia la lunga fila dei tifosi viola davanti alla chiesa, già dalle ore precedenti l’inizio della Santa Messa fissata per le 18:00.
© RIPRODUZIONE RISERVATA