Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS live Diretta testuale della Santa Messa per Rocco: arrivati Joseph e Ferrari

live

Diretta testuale della Santa Messa per Rocco: arrivati Joseph e Ferrari

Diretta testuale della Santa Messa per Rocco: arrivati Joseph e Ferrari - immagine 1
Segui con noi l'ultima giornata di saluto di Firenze e dei fiorentini a Rocco Commisso, scomparso pochi giorni fa
Tommaso Ormini

Buonasera a tutti i lettori di ViolaNews. Oggi, in piazza del Duomo a Firenze, si terrà la Santa Messa per dare l’ultimo saluto a Rocco Commisso. Per chi non potrà essere presente, sarà possibile seguire tutti gli avvenimenti, gli interventi e i momenti più significativi attraverso questa diretta testuale, che fungerà da riassunto completo della giornata:

La cronaca

—  

In aggiornamento...

17:17 - Dario Dainelli, ex difensore della Fiorentina ha voluto ricordare Rocco Commisso (QUESTE LE SUE PAROLE)

 

17:14 - Arrivati in Duomo anche tutte le squadre del settore giovanile viola e la squadra femminile

 

17:01 - Borja Valero, ex centrocampista della Fiorentina, arrivato da poco (QUI LE SUE PAROLE)

 

16:59 - Arrivate anche le sorelle di Rocco Commisso Italia e Raffaelina in Piazza del Duomo a Firenze per la Santa Messa

16:55- Ecco anche Catherine, moglie di Rocco, accompagnata da Alessandro Ferrari all'interno della Chiesa di Santa Maria del Fiore

Arrivano in chiesa anche Joseph Commisso, figlio di Rocco, e Alessandro Ferrari, direttore generale della Fiorentina, accolti da un clima di grande rispetto

 

Inizia la lunga fila dei tifosi viola davanti alla chiesa, già dalle ore precedenti l’inizio della Santa Messa fissata per le 18:00.

 

Leggi anche
Ranieri: “Preferisco la difesa a 3. Sia centrale che sulla sinistra”
Palladino: “De Gea può partire titolare. Con la squadra incompleta gestiamo”

© RIPRODUZIONE RISERVATA