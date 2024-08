Palladino: “De Gea può partire titolare. Con la squadra incompleta gestiamo”

A Firenze si mastica ancora amaro per quel 29 maggio ad Atene, ma è tempo di voltare pagina. Domani sera alle ore 20 avrà inizio il cammino europeo per la Fiorentina di Raffaele Palladino. In un Franchi con i connotati mutati dalla ristrutturazione i viola sfideranno gli ungheresi della Puskas Akademia; giunti ai play off dopo aver eliminato nel terzo turno di qualificazione l'Ararat-Armenia. Quest'oggi alle ore 15:15 al Viola Park si è tenuta la Conferenza stampa di mister Palladino accompagnato dal difensore Luca Ranieri.