Ranieri: “Preferisco la difesa a 3. Sia centrale che sulla sinistra “

La diretta testuale con tutte le risposte alla conferenza stampa alla vigilia dei play off di Conference League.

Dopo essere stata ad un passo dal trionfo per due edizioni consecutive, la Fiorentina si appresta ad affrontare la prima sfida europea stagionale. Lo stadio Franchi non ospiterà il pubblico delle grandi occasioni, ma Biraghi e compagni sono pronti ad affrontare gli ungheresi del Puskas Akademia, reduci dal trionfo nel doppio confronto con l'Ararat-Armenia. Presente in sala stampa, insieme a mister Palladino, anche Luca Ranierivicino al rinnovo con la Fiorentina fino al 2028.