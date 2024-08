VN – Ranieri, il rinnovo e il retroscena sul Napoli

La notizia era nell'aria già da tempo e ormai possiamo darla per certa: Luca Ranieri rinnoverà presto, forse prestissimo, il suo contratto con la Fiorentina. Manca solo l'annuncio per un accordo ormai definito tra il club e l'entourage del giocatore che firmerà fino al 2028, prolungando quindi per altre due stagioni. Un legame fortissimo con la squadra viola, iniziato nel lontano 2013 a livello di settore giovanile e poi stabilizzato in prima squadra dal 2022, dopo varie esperienze in prestito. La sua importanza è aumentata esponenzialmente nelle ultime due stagioni, convincendo la dirigenza a puntare fortissimo su di lui.