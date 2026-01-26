Dainelli: “Commisso? Una persona di cuore, mi ha fatto sentire a casa”

Parole cariche di emozione quelle di Dario Dainelli, che ha voluto ricordare Rocco Commisso soprattutto dal punto di vista umano:
Il ricordo di Dainelli su Rocco Commisso
Ho un bellissimo ricordo dal punto di vista umano, una persona disponibile e di cuore, capace di farti sentire sempre a tuo agio. Lo devo ringraziare: avevo appena smesso di giocare, mi ha chiamato e mi ha fatto tornare a Firenze. Un pensiero sincero che racconta il legame profondo creato da Commisso anche fuori dal campo.
