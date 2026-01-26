Viola News
Comuzzo: “Commisso è stato un babbo per noi, ora lo onoreremo sul campo”

Ecco il ricordo di Comuzzo su Rocco Commisso
Momento delicato e carico di emozione quello vissuto oggi, come racconta Pietro Comuzzo, nel ricordare Rocco Commisso:

Siamo qui per ricordare il nostro presidente. Una persona che ci è sempre stata vicina, soprattutto nei momenti più difficili, anche a livello personale. Per noi è stato come un babbo, ed è questo il ricordo più speciale che porterò con me. Dobbiamo ringraziarlo per il Viola Park e per tutto ciò che ha lasciato. Oggi siamo qui per stringerci intorno alla sua famiglia, poi toccherà a noi ricordarlo sul campo con le prestazioni. Da quando è arrivato ha sempre creduto nei giovani, ci salutava sempre, anche alle partite della Primavera. Quando ho vissuto un lutto familiare molto pesante è stato uno dei primi ad abbracciarmi e a chiedermi come stessi

