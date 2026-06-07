Problema fisico per Pietro Comuzzo in Grecia-Italia. Il centrale della Fiorentina ha dovuto lasciare il campo al 54', poco dopo l'inizio della ripresa, per colpa di un problema muscolare, in particolare al polpaccio. Il centrale gigliato non ha potuto continuare ed è stato sostituito da Reggiani. Comuzzo ha lasciato il rettangolo verde sconsolato e con una smorfia di disappunto per quanto capitatogli.
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VIOLA NEWS news viola Comuzzo costretto ad uscire in Grecia-Italia: noia muscolare per il difensore viola
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Comuzzo costretto ad uscire in Grecia-Italia: noia muscolare per il difensore viola
Il centrale della Fiorentina Pietro Comuzzo ha accusato nel corso del secondo tempo di Grecia-Italia un guaio fisico
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