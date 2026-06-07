Comuzzo costretto ad uscire in Grecia-Italia: noia muscolare per il difensore viola

Problema fisico per Pietro Comuzzo in Grecia-Italia. Il centrale della Fiorentina ha dovuto lasciare il campo al 54', poco dopo l'inizio della ripresa, per colpa di un problema muscolare, in particolare al polpaccio. Il centrale gigliato non ha potuto continuare ed è stato sostituito da Reggiani. Comuzzo ha lasciato il rettangolo verde sconsolato e con una smorfia di disappunto per quanto capitatogli.