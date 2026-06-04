La Croazia si prepara a tornare in campo domenica sera contro la Slovenia nell'ultimo test prima dell'esordio mondiale contro l'Inghilterra. Dal ritiro della nazionale croata è intervenuto anche Marin Pongracic, che ha tracciato un bilancio della stagione appena conclusa.
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VIOLA NEWS news viola Pongracic: “Stagione difficile, ma sono soddisfatto del mio rendimento
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Pongracic: “Stagione difficile, ma sono soddisfatto del mio rendimento
Dal ritiro della Croazia, Pongracic fa il bilancio della stagione: “Dispiace per la Conference, ma sono contento di quanto fatto”.
La prima parte dell'annata è stata complicata e non all'altezza delle aspettative, ma siamo riusciti a raggiungere l'obiettivo della permanenza in campionato. A livello personale sono soddisfatto del mio percorso, delle prestazioni offerte e dello spazio che sono riuscito a ritagliarmi. Rimane il rammarico per non aver raggiunto le semifinali di Conference League, anche se va riconosciuto il valore del Crystal Palace, che si è dimostrato un avversario di grande qualità.
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