Pongracic: “Stagione difficile, ma sono soddisfatto del mio rendimento

La prima parte dell'annata è stata complicata e non all'altezza delle aspettative, ma siamo riusciti a raggiungere l'obiettivo della permanenza in campionato. A livello personale sono soddisfatto del mio percorso, delle prestazioni offerte e dello spazio che sono riuscito a ritagliarmi. Rimane il rammarico per non aver raggiunto le semifinali di Conference League, anche se va riconosciuto il valore del Crystal Palace, che si è dimostrato un avversario di grande qualità.