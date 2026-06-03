Giuseppe Commisso, nel suo discorso di fine stagione, ha voluto affrontare i temi principali di casa Fiorentina. Soprattutto, ha voluto ringraziare i tifosi viola:
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VIOLA NEWS news viola Commisso ai tifosi: “Non una stagione da Fiorentina, grazie per il sostegno”
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Commisso ai tifosi: “Non una stagione da Fiorentina, grazie per il sostegno”
Giuseppe Commisso, nel suo discorso di fine stagione, ha voluto affrontare i temi principali di casa Fiorentina
Ci sono stagioni che si misurano con la classifica, e ci sono stagioni che si misurano con il cuore. Questa stagione ha messo alla prova la nostra pazienza, il nostro orgoglio e la nostra unità. Sappiamo molto bene che la Fiorentina deve avere standard più alti, prestazioni più forti e ambizioni degne della storia di questo club. Ma anche in una stagione di sofferenza, c’è una verità che deve essere detta chiaramente: questo club non si è abbandonato. Ha continuato a lavorare. Ha continuato a credere. E nel momento più difficile, ha trovato la forza di rialzarsi.
Fiorentina—
Per me e per la mia famiglia, questa stagione è stata anche dolorosa in modo molto più profondo, perché è arrivata durante la scomparsa di mio padre, Rocco B. Commisso. Chiunque abbia conosciuto mio padre sapeva quanto la Fiorentina significasse per lui e quanto fortemente credesse in questo club, in questa città e nella sua gente. Nei giorni più difficili, ho pensato spesso alla forza che ha dimostrato per tutta la vita, ai sacrifici che ha fatto e ai valori che ci ha insegnato: non arrendersi mai, restare uniti e continuare a costruire anche quando la strada è difficile. Il suo spirito resta con noi alla Fiorentina, al Rocco B. Commisso Viola Park e nella responsabilità che abbiamo di continuare a portare avanti questo club con coraggio, dignità e amore.
Tifosi—
Prima di tutto, voglio parlare direttamente ai nostri tifosi. Quest’anno vi è stato chiesto di soffrire troppo, eppure non avete mai smesso di amare questi colori. Nelle notti fredde allo Stadio Artemio Franchi, nei lunghi silenzi dopo risultati dolorosi, nei cori che continuavano ad alzarsi dagli spalti, avete ricordato a tutti che cosa sia davvero la Fiorentina. La Fiorentina non è soltanto una squadra. La Fiorentina è appartenenza. La Fiorentina è famiglia. La Fiorentina è Firenze stessa: orgogliosa, passionale, esigente e piena di anima. Per questo, meritate non solo ringraziamenti, ma rispetto. Perché l’amore dei nostri tifosi non è una decorazione attorno a questo club. È l’anima di questo club. E tutto ciò che facciamo deve onorare quell’amore.
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