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Mezza Serie B vuole Galloppa: ma lui aspetta solo una squadra

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Il nome di Galloppa piace a tante squadre di B, ma il tecnico ha già le idee chiare
Redazione VN

Daniele Galloppa ha conquistato tutti vincendo la Scudetto con la Fiorentina Primavera. Un titolo che Firenze attendeva da decenni, e che può valere molto per il tecnico. Tante squadre di Serie B lo stanno seguendo: dalla Carrarese al Catanzaro, passando per Modena e Cesena. Galloppa tra l'altro è stato un calciatore del Modena, ma secondo il Corriere di Romagna, sarebbe il Cesena la squadra preferita dal tecnico. Ancora il futuro di Ashley Cole è in bilico, ma sia Galloppa che Possanzini sono due forti candidati alla panchina dei bianconeri.

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