Mezza Serie B vuole Galloppa: ma lui aspetta solo una squadra

Daniele Galloppa ha conquistato tutti vincendo la Scudetto con la Fiorentina Primavera. Un titolo che Firenze attendeva da decenni, e che può valere molto per il tecnico. Tante squadre di Serie B lo stanno seguendo: dalla Carrarese al Catanzaro, passando per Modena e Cesena. Galloppa tra l'altro è stato un calciatore del Modena, ma secondo il Corriere di Romagna, sarebbe il Cesena la squadra preferita dal tecnico. Ancora il futuro di Ashley Cole è in bilico, ma sia Galloppa che Possanzini sono due forti candidati alla panchina dei bianconeri.