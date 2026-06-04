Europeo U17, alle 19 la semifinale con la Spagna: il viola Croci parte titolare

Il cammino dei ragazzi guidati dal Ct Daniele Franceschini è stato fin qui d'altissimo livello, coronato dal primo posto nel Gruppo B con 7 punti ( figli del successo per 1-0 sulla Francia, del netto 3-0 al Montenegro e del pirotecnico 3-3 con la Dan imarca ). Di fronte ci saranno le temibili Furie Rosse di Sergio García, una vera e propria potenza del calcio giovanile europeo, capace di chiudere al secondo posto il Girone A. La cronaca live su NumeriCalcio.it

Nato a Bibbiena il 1° luglio 2010, Croci sta vivendo una vera e propria favola: sta partecipando alla spedizione continentale sotto età, affrontando avversari più grandi di lui in una competizione in cui deve ancora compiere sedici anni. Dopo essere subentrato per 6 minuti nel match d'esordio e aver giocato l'intero secondo tempo contro la Danimarca, il gioiellino del vivaio viola si è guadagnato la maglia da titolare (dopo l'ottima prova con assist nel match contro il Montenegro). Stasera guiderà l'attacco azzurro in una delle partite più importanti della sua giovanissima carriera.