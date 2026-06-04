La Nazionale Under 17 italiana non vuole smettere di sognare. Alle 19, sul prato del Lilleküla Stadium di Tallinn (Estonia), gli Azzurrini scenderanno in campo per una sfida cruciale e dal grandissimo fascino: la semifinale dell'Europeo di categoria contro la Spagna.
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Europeo U17, alle 19 la semifinale con la Spagna: il viola Croci parte titolare
Il cammino dei ragazzi guidati dal Ct Daniele Franceschini è stato fin qui d'altissimo livello, coronato dal primo posto nel Gruppo B con 7 punti (figli del successo per 1-0 sulla Francia, del netto 3-0 al Montenegro e del pirotecnico 3-3 con la Danimarca). Di fronte ci saranno le temibili Furie Rosse di Sergio García, una vera e propria potenza del calcio giovanile europeo, capace di chiudere al secondo posto il Girone A. La cronaca live su NumeriCalcio.it
Orgoglio viola: la notte da protagonista di Federico Croci—
La notizia che rende questa semifinale ancor più imperdibile per i tifosi della Fiorentina riguarda le scelte ufficiali di formazione del Ct Franceschini. Dal primo minuto, infatti, giocherà Federico Croci, attaccante di proprietà del club viola.
Nato a Bibbiena il 1° luglio 2010, Croci sta vivendo una vera e propria favola: sta partecipando alla spedizione continentale sotto età, affrontando avversari più grandi di lui in una competizione in cui deve ancora compiere sedici anni. Dopo essere subentrato per 6 minuti nel match d'esordio e aver giocato l'intero secondo tempo contro la Danimarca, il gioiellino del vivaio viola si è guadagnato la maglia da titolare (dopo l'ottima prova con assist nel match contro il Montenegro). Stasera guiderà l'attacco azzurro in una delle partite più importanti della sua giovanissima carriera.
Le formazioni ufficiali di Italia-Spagna—
ITALIA (4-3-1-2): Lupo; Bonifazi, Donato, Varali, Albini; Gasparello, Okon, Biondini; Corigliano; Croci, Perillo. All.: Daniele Franceschini.
SPAGNA (4-3-3): Guille Ponce; Raul Exposito, Mario Diaz, Sergi Mayans, Jordi Pesquer; Ebrima Tunkara, Zamorano, Ian Mencia; Badji, Roberto Tomas, Christian Imga. All.: Sergio García.
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