Italia U17, basta il pareggio con la Danimarca: in campo anche Croci

Danimarca e Italia si sono affrontate a Tallin nella gara valida per la terza giornata del girone B della fasefinale del campionato Euro U17

L'Italia U17 di Franceschini conclude il Girone B al primo posto e vola in semifinale: con la Danimarca è sufficiente il pareggio per 3-3. Sotto di un gol grazie all'acuto di Bro Hansen, la reazione arriva già prima dell'intervallo con il bellissimo gol di Biondini e i colpi di testa di Dattilo e Donato.