L'Italia U17 di Franceschini conclude il Girone B al primo posto e vola in semifinale: con la Danimarca è sufficiente il pareggio per 3-3. Sotto di un gol grazie all'acuto di Bro Hansen, la reazione arriva già prima dell'intervallo con il bellissimo gol di Biondini e i colpi di testa di Dattilo e Donato.
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Italia U17, basta il pareggio con la Danimarca: in campo anche Croci
Danimarca e Italia si sono affrontate a Tallin nella gara valida per la terza giornata del girone B della fasefinale del campionato Euro U17
Nella ripresa i ritmi scendono e la Danimarca evita almeno la sconfitta. Ora per l'Italia c'è la Spagna (giovedì 4 giugno), l'altra semifinale sarà Francia-Belgio. Entrato all'inizio del secondo tempo il giovane calciatore della Fiorentina Croci
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