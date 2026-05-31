L'esterno viola Manor Salomon non ha terminato la sua stagione. L'israeliano infatti raggiungerà la sua Nazionale per disputare l'amichevole del 3 giugno contro l'Albania.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS nazionali Solomon ritarda l’arrivo in Nazionale: quando raggiungerà i suoi compagni
nazionali
Solomon ritarda l’arrivo in Nazionale: quando raggiungerà i suoi compagni
L'esterno della Fiorentina Manor Solomon raggiungerà i suoi compagni di Nazionale per l'amichevole contro l'Albania
Come riportano i media israeliani, Solomon raggiungerà i suoi compagni direttamente in Albania, presumibilmente il giorno precedente alla gara. È difficile dunque immaginarsi che possa trovare spazio.
© RIPRODUZIONE RISERVATA