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Solomon ritarda l’arrivo in Nazionale: quando raggiungerà i suoi compagni

Solomon ritarda l’arrivo in Nazionale: quando raggiungerà i suoi compagni - immagine 1
L'esterno della Fiorentina Manor Solomon raggiungerà i suoi compagni di Nazionale per l'amichevole contro l'Albania
Redazione VN

L'esterno viola Manor Salomon non ha terminato la sua stagione. L'israeliano infatti raggiungerà la sua Nazionale per disputare l'amichevole del 3 giugno contro l'Albania.

Come riportano i media israeliani, Solomon raggiungerà i suoi compagni direttamente in Albania, presumibilmente il giorno precedente alla gara. È difficile dunque immaginarsi che possa trovare spazio.

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