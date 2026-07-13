Nuovo c.t. dell’Italia: è quello di Pirlo il nome più caldo. Le ultime

Come scrive gazzetta.it, molto probabilmente il nuovo commissario tecnico dell'Italia sarà a sorpresa Andrea Pirlo. E sarebbe una sorpresa per tutti, ma non per chi, come Paolo Maldini e Leonardo, è chiamato a indicare il nome del prossimo commissario tecnico azzurro: il primo lo avrebbe portato sulla panchina rossonera nell’estate del 2023, il brasiliano invece lo avrebbe voluto come suo giocatore nel PSG nella stagione 2011-2012. Pirlo è un allenatore non più giovanissimo ma comunque giovane ed a 47 anni allena a Dubai dopo aver guidato Juve, Karagumruk e Samp.