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Nuovo c.t. dell’Italia: è quello di Pirlo il nome più caldo. Le ultime

Nuovo c.t. dell’Italia: è quello di Pirlo il nome più caldo. Le ultime - immagine 1
Il nuovo direttore tecnico azzurro Paolo Maldini, lo avrebbe voluto già guida nel Milan nel 2023
Redazione VN

Come scrive gazzetta.it, molto probabilmente il nuovo commissario tecnico dell'Italia sarà a sorpresa Andrea Pirlo. E sarebbe una sorpresa per tutti, ma non per chi, come Paolo Maldini e Leonardo, è chiamato a indicare il nome del prossimo commissario tecnico azzurro: il primo lo avrebbe portato sulla panchina rossonera nell’estate del 2023, il brasiliano invece lo avrebbe voluto come suo giocatore nel PSG nella stagione 2011-2012. Pirlo è un allenatore non più giovanissimo ma comunque giovane ed a 47 anni allena a Dubai dopo aver guidato Juve, Karagumruk e Samp.

Ma, soprattutto, Pirlo incarna agli occhi del direttore tecnico azzurro Maldini e del suo “consigliere” Leonardo ciò che deve incarnare la guida della Nazionale che si pone l'obiettivo di ritrovare il mondo nel 2030: conoscenza profonda del pianeta Italia, coraggio, idee, spirito. Il profilo legato all'ex centrocampista di Brescia, Milan e Juventus avrebbe superato quelli di Antonio Conte e Roberto Mancini, con Pep Guardiola che resta sullo sfondo come sogno del presidente Figc Giovanni Malagò.

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