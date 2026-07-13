Come scrive gazzetta.it, molto probabilmente il nuovo commissario tecnico dell'Italia sarà a sorpresa Andrea Pirlo. E sarebbe una sorpresa per tutti, ma non per chi, come Paolo Maldini e Leonardo, è chiamato a indicare il nome del prossimo commissario tecnico azzurro: il primo lo avrebbe portato sulla panchina rossonera nell’estate del 2023, il brasiliano invece lo avrebbe voluto come suo giocatore nel PSG nella stagione 2011-2012. Pirlo è un allenatore non più giovanissimo ma comunque giovane ed a 47 anni allena a Dubai dopo aver guidato Juve, Karagumruk e Samp.
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VIOLA NEWS nazionali Nuovo c.t. dell’Italia: è quello di Pirlo il nome più caldo. Le ultime
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Nuovo c.t. dell’Italia: è quello di Pirlo il nome più caldo. Le ultime
Il nuovo direttore tecnico azzurro Paolo Maldini, lo avrebbe voluto già guida nel Milan nel 2023
Ma, soprattutto, Pirlo incarna agli occhi del direttore tecnico azzurro Maldini e del suo “consigliere” Leonardo ciò che deve incarnare la guida della Nazionale che si pone l'obiettivo di ritrovare il mondo nel 2030: conoscenza profonda del pianeta Italia, coraggio, idee, spirito. Il profilo legato all'ex centrocampista di Brescia, Milan e Juventus avrebbe superato quelli di Antonio Conte e Roberto Mancini, con Pep Guardiola che resta sullo sfondo come sogno del presidente Figc Giovanni Malagò.
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