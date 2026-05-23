Un'altra buona notizia per Luis Balbo, affacciatosi stabilmente in prima squadra in questi ultimi mesi con Vanoli. Il terzino classe 2006 rientra tra i convocati del Venezuela per gli impegni internazionali che attendono la Nazionale maggiore sudamericana. Il Ct Vizcarrondo lo ha inserito tra i convocati per le amichevoli di giugno contro Turchia e Iraq.
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Balbo, che stagione: doppia convocazione con la Nazionale del Venezuela
Luis Balbo corona una stagione da protagonista con la doppia convocazioni nella Nazionale maggiore del Venezuela
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