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Balbo, che stagione: doppia convocazione con la Nazionale del Venezuela

Balbo, che stagione: doppia convocazione con la Nazionale del Venezuela - immagine 1
Luis Balbo corona una stagione da protagonista con la doppia convocazioni nella Nazionale maggiore del Venezuela
Redazione VN

Un'altra buona notizia per Luis Balbo, affacciatosi stabilmente in prima squadra in questi ultimi mesi con Vanoli. Il terzino classe 2006 rientra tra i convocati del Venezuela per gli impegni internazionali che attendono la Nazionale maggiore sudamericana. Il Ct Vizcarrondo lo ha inserito tra i convocati per le amichevoli di giugno contro Turchia e Iraq.

 

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