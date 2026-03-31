Eman Kospo sta giocando da titolare la sfida tra la Bosnia Under 21 e i pari età di Israele, partita valida per le qualificazioni agli Europei di categoria. Il difensore classe 2007 è arrivato alla Fiorentina in estate dal Barcellona ma non ha mai trovato spazio in prima squadra. Il suo futuro sarà da valutare. Tutti gli impegni dei nazionali viola.
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Nazionali viola, Kospo titolare nella Bosnia Under 21
Il difensore, che non sta trovando spazio nella Fiorentina, impegnato con la sua selezione
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