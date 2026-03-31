Segna sempre Ndour! Altra rete con l’Under 21 per il centrocampista viola

Cher Ndour non si ferma più! Il centrocampista della Fiorentina è andato di nuovo a segno con l'Italia Under 21 , dopo la rete (di testa) di qualche giorno fa nella sfida contro la Macedonia. Oggi contro la Svezia il numero 10 degli azzurrini ha trovato il gol del 3-0 con un inserimento centrale e il tocco di giustezza, rasoterra, sull'uscita del portiere .

Un momento di forma strepitoso per il classe 2004 sul cui rendimento ci eravamo soffermati su Violanews. Ndour sta diventando sempre più continuo in zona gol e con la firma di oggi diventano 3 reti consecutive tra Fiorentina e Italia Under 21, più il "mezzo gol" in tandem con Piccoli contro il Rakow. Non è un caso che Vanoli gli stia dando grande fiducia ormai da tante settimane e la crescita di Cher è continua.