Cher Ndour non si ferma più! Il centrocampista della Fiorentina è andato di nuovo a segno con l'Italia Under 21, dopo la rete (di testa) di qualche giorno fa nella sfida contro la Macedonia. Oggi contro la Svezia il numero 10 degli azzurrini ha trovato il gol del 3-0 con un inserimento centrale e il tocco di giustezza, rasoterra, sull'uscita del portiere.
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VIOLA NEWS nazionali Segna sempre Ndour! Altra rete con l’Under 21 per il centrocampista viola
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Segna sempre Ndour! Altra rete con l’Under 21 per il centrocampista viola
Terzo gol consecutivo per Ndour tra Fiorentina e Italia Under 21. La sua crescita continua a vista d'occhio
Un momento di forma strepitoso per il classe 2004 sul cui rendimento ci eravamo soffermati su Violanews. Ndour sta diventando sempre più continuo in zona gol e con la firma di oggi diventano 3 reti consecutive tra Fiorentina e Italia Under 21, più il "mezzo gol" in tandem con Piccoli contro il Rakow. Non è un caso che Vanoli gli stia dando grande fiducia ormai da tante settimane e la crescita di Cher è continua.
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