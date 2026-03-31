Italia Under 21 a forti tinte viola: la formazione scelta da Baldini

ITALIA U21 (4-3-3): Palmisani; Kayode, Comuzzo, Chiarodia, Bartesaghi; Ndour, Lipani, Dagasso; Fini, Ekhator, Koleosho. Ct. Baldini.
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Aspettando l'Italia di Gattuso, stasera in campo contro la Bosnia, scendono in campo gli azzurrini.
La Nazionale Under 21 prosegue nel suo tentativo di rincorsa alla Polonia, capolista del gruppo E per le qualificazioni agli Europei di categoria. Alle 18:30 la sfida contro la Svezia con i due giocatori della Fiorentina Ndour e Comuzzo confermati titolari come nella scorsa partita contro la Macedonia del Nord. Baldini inserisce dal 1' anche l'ex viola Kayode e Fini. Ecco le formazioni complete:
SVEZIA U21 (4-4-2): Bishesari; Skoglund, Amoran, Zatterstrom, Tolf; Antwi, M. Karlsson, Bjorklund, Sonko; Omorowa, Rafferty. Ct. Backstrom.
ITALIA U21 (4-3-3): Palmisani; Kayode, Comuzzo, Chiarodia, Bartesaghi; Ndour, Lipani, Dagasso; Fini, Ekhator, Koleosho. Ct. Baldini.
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