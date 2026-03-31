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Italia Under 21 a forti tinte viola: la formazione scelta da Baldini

Italia Under 21 a forti tinte viola: la formazione scelta da Baldini - immagine 1
Ancora in campo sia Ndour che Comuzzo. Spazio anche all'ex terzino viola Kayode
Redazione VN

Aspettando l'Italia di Gattuso, stasera in campo contro la Bosnia, scendono in campo gli azzurrini.

La Nazionale Under 21 prosegue nel suo tentativo di rincorsa alla Polonia, capolista del gruppo E per le qualificazioni agli Europei di categoria. Alle 18:30 la sfida contro la Svezia con i due giocatori della Fiorentina Ndour e Comuzzo confermati titolari come nella scorsa partita contro la Macedonia del Nord. Baldini inserisce dal 1' anche l'ex viola Kayode e Fini. Ecco le formazioni complete:

SVEZIA U21 (4-4-2): Bishesari; Skoglund, Amoran, Zatterstrom, Tolf; Antwi, M. Karlsson, Bjorklund, Sonko; Omorowa, Rafferty. Ct. Backstrom.

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ITALIA U21 (4-3-3): Palmisani; Kayode, Comuzzo, Chiarodia, Bartesaghi; Ndour, Lipani, Dagasso; Fini, Ekhator, Koleosho. Ct. Baldini.

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