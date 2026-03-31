Italia Under 21 a forti tinte viola: la formazione scelta da Baldini

Ancora in campo sia Ndour che Comuzzo. Spazio anche all'ex terzino viola Kayode

La Nazionale Under 21 prosegue nel suo tentativo di rincorsa alla Polonia, capolista del gruppo E per le qualificazioni agli Europei di categoria. Alle 18:30 la sfida contro la Svezia con i due giocatori della Fiorentina Ndour e Comuzzo confermati titolari come nella scorsa partita contro la Macedonia del Nord. Baldini inserisce dal 1' anche l'ex viola Kayode e Fini. Ecco le formazioni complete: