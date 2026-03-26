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Ambrosini: “Kean per me gioca sicuro, è diverso in questo da Retegui ed Esposito”

Moise Kean
Un ballottaggio che sembra pendere decisamente in favore del bomber viola
Redazione VN

Intervenuto su Cronache di spogliatoio, l'ex centrocampista di Milan e Fiorentina Massimo Ambrosini ha detto la sua sul ballottaggio tra Kean e Pio Esposito in chiave Nazionale:

Per me Kean nel playoff gioca sicuro, anche perché è diverso da Retegui e Pio Esposito. Se ti vai a immaginare la partita contro l'Irlanda del Nord l'Italia giocherà nella loro metà campo e gli spazi saranno pochi. Kean ha quella brillantezza di scatto, quella velocità e quella rapidità che anche una palla che può girare in area ha quella rapidità di andare a prenderla. Io l'ho visto fisicamente molto meglio contro l'Inter rispetto a prima. Ha giocato 85 minuti sprintando fino alla fine e reggendo i duelli. Su una palla filtrante lui arriva prima degli altri, data anche la poca profondità che potremmo avere.

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