Intervenuto su Cronache di spogliatoio, l'ex centrocampista di Milan e Fiorentina Massimo Ambrosini ha detto la sua sul ballottaggio tra Kean e Pio Esposito in chiave Nazionale:
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Ambrosini: “Kean per me gioca sicuro, è diverso in questo da Retegui ed Esposito”
Un ballottaggio che sembra pendere decisamente in favore del bomber viola
Per me Kean nel playoff gioca sicuro, anche perché è diverso da Retegui e Pio Esposito. Se ti vai a immaginare la partita contro l'Irlanda del Nord l'Italia giocherà nella loro metà campo e gli spazi saranno pochi. Kean ha quella brillantezza di scatto, quella velocità e quella rapidità che anche una palla che può girare in area ha quella rapidità di andare a prenderla. Io l'ho visto fisicamente molto meglio contro l'Inter rispetto a prima. Ha giocato 85 minuti sprintando fino alla fine e reggendo i duelli. Su una palla filtrante lui arriva prima degli altri, data anche la poca profondità che potremmo avere.
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