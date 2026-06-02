Alle ore 18:00 la Croazia scende in campo per affrontare il Belgio in amichevole. Marin Pongracic, unico giocatore della Fiorentina che parteciperà ai prossimi Mondiali, è pronto a ritagliarsi il proprio spazio, a partire dalla prima gara ufficiale: il 17 giugno contro l'Inghilterra.
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Croazia, Pongracic parte dalla panchina nell’amichevole contro il Belgio
Il difensore della Fiorentina, Marin Pongracic, parte dalla panchina nell'amichevole della sua Croazia contro il Belgio
Per il momento, però, il ct Zlatko Dalić preferisce farlo partire dalla panchina nella sfida contro il Belgio. Le formazione ufficiali:
Croazia (3-4-2-1): Livakovic; Sutalo, Vuskovic, Gvardiol, Stanisic, Modric, Kovacic, Perisic; Sucic, Baturina; Musa.
Allenatore: Zlatko Dalic.
Belgio (3-4-2-1): Courtois; Ngoy, Onana, Theate; Saelemaekers, Tielemans, Raskin, De Cuyper; De Bruyne, Doku; De Ketelaere.
Allenatore: Rudi Garcia.
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