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Croazia, Pongracic parte dalla panchina nell’amichevole contro il Belgio

Croazia, Pongracic parte dalla panchina nell’amichevole contro il Belgio - immagine 1
Il difensore della Fiorentina, Marin Pongracic, parte dalla panchina nell'amichevole della sua Croazia contro il Belgio
Redazione VN

Alle ore 18:00 la Croazia scende in campo per affrontare il Belgio in amichevole. Marin Pongracic, unico giocatore della Fiorentina che parteciperà ai prossimi Mondiali, è pronto a ritagliarsi il proprio spazio, a partire dalla prima gara ufficiale: il 17 giugno contro l'Inghilterra.

Per il momento, però, il ct Zlatko Dalić preferisce farlo partire dalla panchina nella sfida contro il Belgio. Le formazione ufficiali:

Croazia (3-4-2-1): Livakovic; Sutalo, Vuskovic, Gvardiol, Stanisic, Modric, Kovacic, Perisic; Sucic, Baturina; Musa.

Allenatore: Zlatko Dalic.

Belgio (3-4-2-1): Courtois; Ngoy, Onana, Theate; Saelemaekers, Tielemans, Raskin, De Cuyper; De Bruyne, Doku; De Ketelaere.

Allenatore: Rudi Garcia.

 

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