Pongracic unico viola al Mondiale: un dato che racconta la stagione della Fiorentina

A conferma di una stagione da dimenticare per la Fiorentina c’è anche il dato relativo ai convocati per il prossimo Mondiale: sarà infatti il solo Marin Pongracic a rappresentare il club viola nella rassegna iridata con la maglia della Croazia.

Un numero che colpisce non soltanto perché la Fiorentina torna ad avere un unico rappresentante a un Mondiale dopo quasi cinquant’anni — l’ultimo era stato Giancarlo Antognoni in Argentina nel 1978 — ma soprattutto per le proporzioni: la società gigliata avrà infatti un solo convocato su un totale di 1.248 giocatori partecipanti.