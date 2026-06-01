A conferma di una stagione da dimenticare per la Fiorentina c’è anche il dato relativo ai convocati per il prossimo Mondiale: sarà infatti il solo Marin Pongracic a rappresentare il club viola nella rassegna iridata con la maglia della Croazia.
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Pongracic unico viola al Mondiale: un dato che racconta la stagione della Fiorentina
Un numero che colpisce non soltanto perché la Fiorentina torna ad avere un unico rappresentante a un Mondiale dopo quasi cinquant’anni — l’ultimo era stato Giancarlo Antognoni in Argentina nel 1978 — ma soprattutto per le proporzioni: la società gigliata avrà infatti un solo convocato su un totale di 1.248 giocatori partecipanti.
Grazie a questa chiamata, Pongracic diventa il 45° calciatore della storia viola a essere convocato per una fase finale della Coppa del Mondo. Complessivamente, le convocazioni mondiali dei giocatori della Fiorentina salgono così a 50.
Per l’era Commisso si tratta della quinta convocazione mondiale, un dato che eguaglia quello registrato durante la gestione Befani. La speciale classifica storica delle proprietà più rappresentate ai Mondiali è guidata, nell’ordine, dalle gestioni Della Valle, Pontello e Cecchi Gori.
Nel caso in cui il difensore croato dovesse anche scendere in campo durante il torneo, diventerebbe il 34° giocatore della Fiorentina a disputare almeno una partita in una fase finale di Coppa del Mondo. Un traguardo personale importante, che però evidenzia ulteriormente la scarsa presenza internazionale della rosa viola nell’attuale panorama calcistico mondiale. Lo scrive la Nazione.
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