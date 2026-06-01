Il successo della Fiorentina Primavera ha riportato un po' di entusiasmo in casa Fiorentina. Il Viola Park ha portato i suoi frutti, insieme a una dirigenza preparata e competente.
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VIOLA NEWS news viola E dopo Paratici, la Roma vuole un altro dirigente della Fiorentina
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E dopo Paratici, la Roma vuole un altro dirigente della Fiorentina
Le big di Serie A starebbero guardando in casa viola per rinforzare il settore giovanile
Angeloni—
Non a caso, le big di Serie A starebbero guardando in casa viola per rinforzare proprio il settore giovanile. Secondo "Il Messaggero", Valentino Angeloni sarebbe finito nel mirino della Roma.
Roma—
Il ds della Primavera piace molto alla dirigenza giallorossa che potrebbero affidargli il futuro del percorso giovanile del club. Insieme a lui, piace anche Frara del Frosinone.
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