Commisso e l’evento per il padre: “Lo ricorderemo nello stadio in cui ha giocato”

Il presidente della Fiorentina, Joseph Commisso, ha annunciato che il 7 giugno allo stadio "Rocco B. Commisso" della Columbia University ci sarà un evento benefico in ricordo del padre Rocco. Tanti i personaggi che saranno presenti tra cui Roberto Baggio, Christian Vieri, Pepito Rossi, Del Piero, Materazzi, Nesta e Pagliuca.