Il presidente della Fiorentina, Joseph Commisso, ha annunciato che il 7 giugno allo stadio "Rocco B. Commisso" della Columbia University ci sarà un evento benefico in ricordo del padre Rocco. Tanti i personaggi che saranno presenti tra cui Roberto Baggio, Christian Vieri, Pepito Rossi, Del Piero, Materazzi, Nesta e Pagliuca.
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VIOLA NEWS news viola Commisso e l’evento per il padre: “Lo ricorderemo nello stadio in cui ha giocato”
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Commisso e l’evento per il padre: “Lo ricorderemo nello stadio in cui ha giocato”
Il presidente della Fiorentina, Joseph Commisso, ha annunciato l'evento benefico in ricordo del padre Rocco
Il presidente viola ha annunciato così l'incontro:
Sono onorato di prendere parte a questa celebrazione, che si terrà nello stesso stadio dove mio padre giocò, che oggi è intitolato a lui in quella università che ha accolto sia lui, che me. Avrò l'onore di ricordare e commemorare mio padre a questo evento: sarà un giorno speciale che celebra la fede, la cultura, il calcio, l'eredità italo-americana, e l'abilità che ha il calcio di riunire le persone
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