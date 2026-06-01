Nel corso dell’ultima stagione internazionale, la Fiorentina ha conquistato 14,25 punti UEFA, chiudendo la graduatoria stagionale al 44° posto.
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Fiorentina, ranking UEFA da record: 14° posto in Europa! Ma c’è un paradosso
A livello di classifica generale, invece, la squadra viola ha concluso il quinquennio del ranking UEFA al 22° posto con 76,25 punti, eguagliando il miglior piazzamento della propria storia, ottenuto nella stagione 1999-2000, quando la Fiorentina sfiorò l’accesso ai quarti di finale di Champions League.
La notizia più sorprendente riguarda però la posizione da cui il club ripartirà nella prossima graduatoria europea. Per effetto dello “scarto” dei punti relativi alla stagione 2021-22, infatti, la Fiorentina salirà addirittura al 14° posto del Ranking UEFA per club, risultando la seconda squadra italiana alle spalle dell’Inter.
Si tratta del miglior piazzamento di sempre nella storia del club viola. L’assenza dalle competizioni europee nella prossima stagione impedirà alla Fiorentina di incrementare il proprio punteggio, rendendo prevedibile una graduale discesa in classifica. Tuttavia, esiste la concreta possibilità che la squadra gigliata riesca comunque a mantenersi all’interno delle prime 30 posizioni europee, uno scenario particolarmente favorevole in vista di un eventuale e rapido ritorno nelle coppe continentali. Lo scrive la Nazione.
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