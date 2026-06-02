Giornata di partenza per l'Italia di Silvio Baldini che nel pomeriggio lascerà Coverciano in vista dell'amichevole di domani sera contro il Lussemburgo. Nella mattinata la squadra azzurra ha svolto il consueto allenamento di rifinitura con il ct che è pronto al cambio modulo. Nelle due amichevoli infatti si vedrà un'Italia a stampo 4-3-3.
VIOLA NEWS nazionali L’Italia di Baldini in partenza. Due viola pronti all’esordio con il Lussemburgo
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L’Italia di Baldini in partenza. Due viola pronti all’esordio con il Lussemburgo
Domani l'Italia allenata da Silvio Baldini affronterà in amichevole il Lussemburgo con una squadra molto giovane
Tanti i giovani schierati da Baldini tra cui i due giocatori della Fiorentina Cher Ndour e Pietro Comuzzo. Il centrocampista viola è ormai diventato un punto fisso degli azzurrini, mentre il difensore, nonostante la stagione altalenante in maglia viola, ha sempre fatto bene in Nazionale.
PROBABILE FORMAZIONE (4-3-3): Donnarumma; Palestra, Comuzzo, Chiarodia, Bartesaghi; Pisilli, Lipani, Ndour; Cherubini, Pio Esposito, Koleosho.
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