L’Italia di Baldini in partenza. Due viola pronti all’esordio con il Lussemburgo

Giornata di partenza per l'Italia di Silvio Baldini che nel pomeriggio lascerà Coverciano in vista dell'amichevole di domani sera contro il Lussemburgo . Nella mattinata la squadra azzurra ha svolto il consueto allenamento di rifinitura con il ct che è pronto al cambio modulo. Nelle due amichevoli infatti si vedrà un'Italia a stampo 4-3-3 .

Tanti i giovani schierati da Baldini tra cui i due giocatori della Fiorentina Cher Ndour e Pietro Comuzzo. Il centrocampista viola è ormai diventato un punto fisso degli azzurrini, mentre il difensore, nonostante la stagione altalenante in maglia viola, ha sempre fatto bene in Nazionale.