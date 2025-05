Pagelle viola: Guetta pareggia in extremis il duello con Marchini

Nessuna conclusione salomonica, ma alla fine è stato pareggio. Il direttore del Pentasport David Guetta e la firma de La Nazione Giampaolo Marchini si sono sfidati per tutta la stagione a chi realizzava le migliori pagelle, con l'insindacabile e sofferto giudizio di Rocio Rodriguez che decideva volta per volta, e giocatore per giocatore, quale fosse il voto più giusto durante "Luna Park Fiorentina", la seguitissima trasmissione di Radio Bruno in onda ogni mattina dalle 7 alle 9. Domani i due contendenti si ritroveranno alle 18 alla Pasticceria La Magnolia nel viale De Amicis insieme ad una cinquantina di tifosi, equamente divisi tra le due fazioni e festeggeranno l'insperato approdo europeo della Fiorentina. L'appuntamento per decretare un vincitore è rimandato a maggio 2026