Quando il tecnico del Polissya era il capitano avversario della Fiorentina in Europa

Sono passati più di dieci anni, ma le strade di Ruslan Rotan e della Fiorentina si incontreranno nuovamente. Questa volta, il tecnico del Polissya avrà una mansione diversa

Redazione VN 15 agosto 2025 (modifica il 15 agosto 2025 | 18:39)

La Fiorentina tra sei giorni sfiderà gli ucraini del Polissya, nell'andata del playoff di Conference League. La partita si disputerà a Presov, in Slovacchia, “casa” temporanea del club ucraino. Il club allenato da Ruslan Rotan (QUI LE SUE PAROLE SULLA FIORENTINA) ha sconfitto prima il Santa Coloma (formazione di Andorra) per un 5-3 nel doppio confronto e poi gli ungheresi del Paksi per 4-2.

Per il tecnico ucraino Rotan, non sarà il primo incontro in assoluto con la Fiorentina e Firenze, anche perché nella fase a gironi dell'Europa League 2013/2014 per ben due volte si incrociarono le strade del club viola e dell'attuale tecnico del Polissya. La prima, il 3 ottobre 2013, alla seconda giornata del gruppo E, composto da Fiorentina, Dnipro (Ucraina), Pacos Ferreira (Portogallo) e Pandurii (Romania).

Rotan era il capitano del club ucraino e giocava nel centrocampo a 2 di mister Juande Ramos. La gara finì 1-2 in favore dei viola, con le reti di Gonzalo Rodriguez su rigore e Ambrosini. Al ritorno, allo stadio Artemio Franchi, il 12 dicembre 2013, furono gli ospiti a passare in vantaggio grazie alla rete di Konoplyanka, proprio su assist di Ruslan Rotan. In rimonta, Joaquin e Cuadrado, regalarono la vittoria e il primo posto nel girone alla squadra di Montella.

La competizione non durò molto per entrambe le compagini, visto che il Dnipro uscì ai sedicesimi per mano del Tottenham e la Fiorentina agli ottavi per la punizione di Andrea Pirlo che regalò alla Juventus il pass per i quarti di finale di Europa League.