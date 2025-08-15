Viola News
Quando il tecnico del Polissya era il capitano avversario della Fiorentina in Europa

Sono passati più di dieci anni, ma le strade di Ruslan Rotan e della Fiorentina si incontreranno nuovamente. Questa volta, il tecnico del Polissya avrà una mansione diversa
Redazione VN

La Fiorentina tra sei giorni sfiderà gli ucraini del Polissya, nell'andata del playoff di Conference League. La partita si disputerà a Presov, in Slovacchia, “casa” temporanea del club ucraino. Il club allenato da Ruslan Rotan (QUI LE SUE PAROLE SULLA FIORENTINA) ha sconfitto prima il Santa Coloma (formazione di Andorra) per un 5-3 nel doppio confronto e poi gli ungheresi del Paksi per 4-2.

Per il tecnico ucraino Rotan, non sarà il primo incontro in assoluto con la Fiorentina e Firenze, anche perché nella fase a gironi dell'Europa League 2013/2014 per ben due volte si incrociarono le strade del club viola e dell'attuale tecnico del Polissya. La prima, il 3 ottobre 2013, alla seconda giornata del gruppo E, composto da Fiorentina, Dnipro (Ucraina), Pacos Ferreira (Portogallo) e Pandurii (Romania).

Rotan era il capitano del club ucraino e giocava nel centrocampo a 2 di mister Juande Ramos. La gara finì 1-2 in favore dei viola, con le reti di Gonzalo Rodriguez su rigore e Ambrosini. Al ritorno, allo stadio Artemio Franchi, il 12 dicembre 2013, furono gli ospiti a passare in vantaggio grazie alla rete di Konoplyanka, proprio su assist di Ruslan Rotan. In rimonta, Joaquin e Cuadrado, regalarono la vittoria e il primo posto nel girone alla squadra di Montella.

La competizione non durò molto per entrambe le compagini, visto che il Dnipro uscì ai sedicesimi per mano del Tottenham e la Fiorentina agli ottavi per la punizione di Andrea Pirlo che regalò alla Juventus il pass per i quarti di finale di Europa League.

