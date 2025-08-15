Come riportato da Tuttosport, la Fiorentina ha chiuso con una sconfitta per 2-1 contro la Japan University l’ultima amichevole estiva al Viola Park. Un test che, pur senza allarmismi, ha dato a Stefano Pioli indicazioni preziose in vista dell’andata dei playoff di Conference League contro il Polissya, in programma il 21 agosto.
Fiorentina sconfitta 2-1 dalla Japan University: Pioli guarda già al Polissya
La sfida con i giovani giapponesi, già capaci di mettere in difficoltà Genoa, Cesena e Verona, è stata utile per capire che il lavoro sul campo e sul mercato non è ancora completato. Pioli attende nuovi rinforzi e intanto punta su un tridente di qualità: Gudmundsson dietro a Dzeko e Kean, confermato anche nelle ultime due amichevoli con Nottingham Forest e Manchester United.
Il vantaggio viola è arrivato proprio con Gudmundsson, su assist di Sohm, uno dei più positivi insieme a Fagioli. Il pareggio ospite porta la firma di Tsuneto, sfruttando una disattenzione difensiva. Nella ripresa la Fiorentina ha spinto di più, ma nel finale è stata la Japan University a trovare il gol decisivo con Ikegaya. Nel recupero, annullato per fuorigioco il 2-2 di Dodo.
Il prossimo impegno sarà il 21 agosto contro il Polissya, formazione ucraina che ha superato il Paksi grazie al 3-0 dell’andata, nonostante la sconfitta 2-1 al ritorno. L’obiettivo per i viola è partire con il piede giusto e tenere vivo il sogno europeo, sfiorato due volte negli ultimi tre anni.
